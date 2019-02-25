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اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:24 م

توقيع مذكرة تفاهم بين "المصرية للاتصالات" وهواوي فى الحوسبة السحابية

توقيع مذكرة تفاهم
طارق عتمان
dostor.org/2531387

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "هواوي" العالمية؛ بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين الشركتين في مجال الحوسبة السحابية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه بموجب هذه الاتفاقية ستنشئ شركة هواوي العالمية الحوسبة السحابية الخاصة بها من خلال مركز بيانات الشركة المصرية للاتصالات، لتكون أول حوسبة سحابية في أفريقيا والشرق الأوسط تقيمه الشركة العالمية في مصر.

وقال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات وطفرة على طريق التحول الرقمي، والشركة تسعى دائمًا للتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل هواوي للمساهمة في التنمية الوطنية والإقليمية مع خلق مصادر دخل جديدة للشركة، ونتطلع لتقديم وتطوير خدمات مبتكرة مثل خدمات إنترنت الأشياء والخدمات السحابية لنطاق واسع من العملاء".

جدير بالذكر أن الخدمات السحابية لا تشمل الخدمات الحكومية، وتشمل خدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر إمكانية تخزين الداتا وبما يساعد على رفع كفاءة العمل داخل الشركات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق إنشاء منصة سحابية قادرة على تلبية احتياجات جميع عملائها من شركات والجهات الحكومية على الوجه الأمثل، وفي إطار السعي نحو المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بما فيها تحول مصر إلى ممر ومركز رقمي إقليمي.

وقع على مذكرة التفاهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وإريك ليو نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع مارك شومان نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، وإريك ليو نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، وفينسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وذلك لمناقشة إمكانية التوسع في أعمال الشركة العالمية في مصر من خلال إنشاء مركز للشركة لتطوير البرمجيات.

وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون مع الشركة العالمية في توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية لعدد 4 آلاف متدرب بشكل سنوي.

حضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، وعدد من قيادات الشركة المصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الدكتور عمرو طلعت عددًا من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توقيع مذكرة تفاهم بين "المصرية للاتصالات" وهواوي فى الحوسبة السحابية
توقيع مذكرة تفاهم بين "المصرية للاتصالات" وهواوي فى الحوسبة السحابية
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