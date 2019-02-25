القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:21 م

"أبو ظبى الإسلامى" يدعو إلى "عمومية" لبحث قرض مساند من "الإمارات"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2531384

كشف مصرف "أبوظبى الإسلامي" عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس المقبل، لاعتماد القوائم المالية وتعديل النظام الأساسي.

وأوضح البنك، في إفصاحه للبورصة منذ قليل، أن الجمعية العادية ستنظر في إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، كما ستناقش العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنية المالية الماضي، وتقرير الحكومة ومراقب الحسابات، وكذا إخلاء طرف أعضاء المجلس عن الفترة.

وستظر العمومية اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

وستبحث كذلك الموافقة على تمويل مساند من مصرف أبوظبي الإسلامي- الإمارات، ومد أجل التمويل المساند السابق منحه لينتهي في 2028 بدلًا من 2023.

وعلى صعيد الجمعية غير العادية، تضمن جداول الأعمال الموافقة على تعديل الموا(18،25،29،42،45) من النظام الأساسي للبنك.

وحقق المصرف أرباحًا بلغت 850.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 631.5 مليون جنيه في 2017.

وبلغت إيرادات المصرف خلال العام الماضي 3.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 474 مليون جنيه بنمو قدره 18% عن 2017.

وارتفع عائد المصرف من المرابحات والمشاركات والمضاربات خلال العام الماضي إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 4.12 مليار جنيه في 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح المصرف خلال 2018 إلى 803.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 434.8 مليون جنيه في العام السابق له.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ أكثر من شهرين

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

ضبط أجنبي حاول تهريب 18 قطعة أثرية بمطار الأقصر

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في الحرارة غدًا.. والقاهرة 21 درجة

مدبولي والجزار يشهدان بدء صب خرسانة أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية

العصار وصبحي يفتتحان أول مصنع للنجيل الصناعي في أفريقيا

ads
الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

هيوتون منزعج من مستوى برايتون قبل مواجهة ليستر سيتي

غدا.. الأهلي يستأنف تدريباته على "التتش" بعد تخطي عقبة الجونة

صحوة موناكو تتصدر اهتمامات صحف فرنسا

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

النائب العام يحيل تشكيلا إجراميا لتجارة البشر يقوده "البرادعي" للجنايات

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS Manchester United بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

ads
كشكول

صحافة مطروح المدرسية تحصد ثالث الجمهورية

بالصور.. "تعليم مطروح" يعقد اجتماعاً مع مسئولي بحوث الصحراء

"الإلكترونية الأهلية" تقدم منح مجانية لطلاب الثانوية العامة

إعلام القاهرة: توفير الكتب الدراسية للطلاب الغير قادرين مجاناً

بالفيديو.. وزير التعليم ينشر الحلقة الرابعة من "اسأل جدو"

الأمصار

بعد حصولها على الأوسكار.. ليدي جاجا تبكي مع جائزتها خلف الكواليس "فيديو"

رئيس وزراء الجزائر: التجمهر السلمي حق للشعب لكن أطرافا مجهولة تشعل الفتنة

خطة لتدريسها في المدارس.. وزير سعودي يغرد باللغة الصينية

ماي تعد بـ200 مليون جنيه لليمنيين وتبحث مع الملك سلمان المستجدات الإقليمية

الحوثيون يعطلون مجددا إعادة الانتشار في الحديدة

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

شاهد.. ميجان وهاري يتناولان الطعام المغربي من يد الأطفال

مقتنيات رواد الفضاء للبيع في مزاد علني

جزر المحيط الهادئ تحظر كريمات الوقاية من الشمس لحماية الشعاب المرجانية

الصحة

مصابة بسرطان الجلد تنشر صورًا للتحذير من استخدام منتجات اكتساب السمرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎