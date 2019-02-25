"أبو ظبى الإسلامى" يدعو إلى "عمومية" لبحث قرض مساند من "الإمارات"

كشف مصرف "أبوظبى الإسلامي" عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس المقبل، لاعتماد القوائم المالية وتعديل النظام الأساسي.



وأوضح البنك، في إفصاحه للبورصة منذ قليل، أن الجمعية العادية ستنظر في إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، كما ستناقش العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنية المالية الماضي، وتقرير الحكومة ومراقب الحسابات، وكذا إخلاء طرف أعضاء المجلس عن الفترة.



وستظر العمومية اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.



وستبحث كذلك الموافقة على تمويل مساند من مصرف أبوظبي الإسلامي- الإمارات، ومد أجل التمويل المساند السابق منحه لينتهي في 2028 بدلًا من 2023.



وعلى صعيد الجمعية غير العادية، تضمن جداول الأعمال الموافقة على تعديل الموا(18،25،29،42،45) من النظام الأساسي للبنك.



وحقق المصرف أرباحًا بلغت 850.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 631.5 مليون جنيه في 2017.



وبلغت إيرادات المصرف خلال العام الماضي 3.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 474 مليون جنيه بنمو قدره 18% عن 2017.



وارتفع عائد المصرف من المرابحات والمشاركات والمضاربات خلال العام الماضي إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 4.12 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح المصرف خلال 2018 إلى 803.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 434.8 مليون جنيه في العام السابق له.