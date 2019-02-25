مقتل خاطف طائرة بنجلادش على يد القوات الخاصة

أردت القوات الخاصة خاطف طائرة بنجلادش على الأرض رميًا بالرصاص، فقد اقتحمت قوات الأمن الطائرة من طراز بوينج 737 بعد هبوطها في مطار شاه أمانات الدولي في مدينة شيتاجونج الجنوبية الشرقية، ولكن المشتبه به رفض الاستسلام، لتطلق عليه القوات الخاصة الرصاص ويصاب بإصابات قاتلة.



يذكر أن المشتبه به يبلغ من العمر ما بين 24 و27، وكان يحاول اختطاف طائرة ركاب تقل 156 راكبًا وطاقمًا باستخدام بندقية لعبة بالرصاص، وذلك خلال رحلة الطائرة إلى دبي قادمة من دكا، عاصمة بنجلاديش، مع توقف في مدينة شيتاجونج مساء الأحد، وكان المشتبه يطالب بالتحدث مع رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة.