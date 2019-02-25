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الإثنين 25/فبراير/2019 - 11:38 ص

الصحة: حملة تطعيم "الديدان المعوية" حققت 102% من المستهدف

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2531143

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحقيق الحملة القومية لتطعيم طلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية، 102% من المستهدف لها، في 16 محافظة بمرحلتها الأولى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة كانت تستهدف في محافظات المرحلة الأولى الـ16 نحو 8 ملايين و475 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، حيث تم تطعيم 8 ملايين و742 ألفًا حتى الآن، مشيرة إلى أن أعلى محافظة حققت أعلى من المستهدف هى الدقهلية بنسبة تخطت 104%، وأقل محافظات في معدلات التطعيم حققت 99.8% من المستهدف هى محافظتى جنوب سيناء، وبورسعيد.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم 800 ألف طالب في محافظة القاهرة، وتطعيم 670 ألفًا في الغربية، و882 ألفًا في الشرقية، وقرابة 85 ألف طالب في الدقهلية، و880 ألف طالب في البحيرة، و200 ألف طالب في دمياط، ونحو 89 ألف في بورسعيد، وقرابة 700 ألف في الإسكندرية، و80 ألف في مطروح.

وأضاف" مجاهد" أنه تم تطعيم مليون و290 ألفًا في محافظة الجيزة، و468 ألف في الفيوم، و736 ألف في المنيا، و620 ألف بأسيوط، و36 ألفًا على الوادي الجديد، و419 ألفًا في قنا، و20 ألف في جنوب سيناء.

ومن جانبها أشارت الدكتورة آيات حجاج، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة إلى أن المرحلة الثانية من "الحملة" ستنطلق خلال الفترة من 19 مارس حتى 28 مارس المقبلين في 11 محافظة، وهم القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.

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