وزير الأوقاف عن بيان الأزهر: ضربة مُوجعة للجماعة الإرهابية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ببيان الأزهر الشريف الذي فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين، مؤكدًا أنه يعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية كما يكشف حقيقتها المضللة.



ووجه وزير الأوقاف الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهده الكبير وجهد الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وكشف طبيعة الجماعات الإرهابية وأفكارها الضالة المنحرفة.



وتأكيدًا على بيان الأزهر الشريف وتأييدًا له، أصدر وزير الأوقاف بيانًا أكد فيه أن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة في دعواتها المتكررة إلى استهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، حيث تسير الجماعة الإرهابية على خطى داعش في الفساد والإفساد، واستحلال سفك الدماء وترويع الآمنين، مما يجعل العمل على كشف ضلالهم وإضلالهم وبيان وجوه فسادهم وإفسادهم واجبًا شرعيًا ووطنيًا.



كما أكد أن التستر على عناصر الجماعة الإرهابية، أو دعمهم بأي لون من ألوان الدعم المادي أو المعنوي هو خيانة شرعية ووطنية، لأن هذه الجماعة تشكل خطرًا على الدين الذي تشوههه بإجرامها، وعلى الوطن الذي تستهدفه بعمالتها وخيانتها وكفرها به وتحريضها عليه.