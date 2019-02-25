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اقتصاد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 11:30 ص

"جولدمان ساكس": توقعات للنفط متفائلة نسبيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2531134

قال البنك الأمريكى "جولدمان ساكس"، اليوم الاثنين، إن التوقعات لأسعار النفط على المدى القريب متفائلة بشكل طفيف، إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعًا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وقال البنك الأمريكي، في مذكرة بحثية، إن فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمي برنت تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67.5 دولار للبرميل، وإنه قد يجرى تداوله بسهولة عند 70 إلى 75 دولارا للبرميل.

واتفقت أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا، في ديسمبر، على خفض إنتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.

ودفعت التخفيضات، التي تقودها أوبك، إلى جانب العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا النفطية، أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% عن آخر إغلاق لها إلى 66.96 دولار للبرميل.

وختم برنت يوم الجمعة دون تغير يذكر، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر، عند 67.73 دولار للبرميل.

وقال البنك إنه رغم ذلك فإن المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرًا من صادرات النفط الصخري الأمريكي وتخفيفا محتملا لقيود أوبك على الإنتاج.

وكتب محللو جولدمان: "تقول السعودية إن الأسواق ستستعيد توازنها قبل يونيو، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من تخفيضات الإمداد خلال النصف الثاني من 2019، ومن المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولارا للبرميل لبرنت، و55 دولارا للبرميل لغرب تكساس".

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