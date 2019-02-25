إحالة باحث قانوني بتعليم المنيا للمحاكمة التأديبية لإرتكابه أعمالا إرهابية

أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا- بإحالة باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوي للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 259 لسنة 2015ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط.



وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية - في بيان له اليوم الإثنين، إن التحقيقات كشفت عن أن المتهم المذكور قد صدر حكم ضده بالسجن مشددا لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وتم التصديق على الحكم وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الأتية حيث خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته.



كما قام المتهم واقتحم الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمدًا في محتوياتهما مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين آنفي الذكر متلفا عمدا ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذًا لغرضه الإرهابي وقام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقة قاصدًا من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصدة وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بهم.



وأضاف المتحدث أنه في إطار الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها انتهت النيابة لقرارها سالف الذكر بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.