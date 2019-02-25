الرقابة المالية تعيد نشاط "بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب"

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتفاء بمدة منع شركة "بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب" التابعة لشركة "بلتون المالية القابضة" عن مزاولة نشاطها.



وأوضحت الهيئة، منذ قليل، أنه تقرر استئناف الشركة لعملها بدءًا من اليوم التالي لإخطارها بهذا القرار، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة مصر للمقاصة والإيداع تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.



وفي يناير الماضي، قالت بلتون المالية القابضة إن شركتي "بلتون لتداول الأوراق المالية" و"بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب" تقدمتا بطلب تصالح إلى هيئة الرقابة المالية يوم 10 يناير 2019.



يذكر أن مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية رفع دعوى قضائية ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر.



كما قررت الهيئة تخفيض مدة إيداع قيمة التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 6 أشهر بدلًا من سنة تبدأ من تاريخ إيداع ذلك المبلغ، على أن يسرى القرار بدءًا من اليوم التالي لإخطار الشركة.