القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
عالم
الإثنين 25/فبراير/2019 - 11:26 ص

رئيس ديوان إمارة عجمان يعلن عن أضخم استثمارات إماراتية بالإسكندرية

الشيخ ماجد النعيمي
الشيخ ماجد النعيمي
ريهام احمد
dostor.org/2531126

يعلن رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان ورئيس المجموعة الإماراتية للتنمية "هوريزون" الشيخ ماجد النعيمي بمحافظة الاسكندرية مساء اليوم عن أضخم مشروع استثماري اماراتي بمنطقة كينج مريوط.

واوضح بيان صحفي عن الديوان الأميري أنه وفقًا لما أعلنه البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية بشأن الاقتصاد المصري، واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بالاستثمار في منطقة كينج مريوط، تستعد مجموعة "هوريزون" بالتعاون مع مجموعة انفينتى فيجن (Infinity Vision) الإماراتيين، لاطلاق أضخم مشروع استثماري بمنطقة اليكس ويست غرب الإسكندرية اليوم الإثنين.

وأضاف الشيخ ماجد النعيمي إن خطوات مصر الثابتة لجذب الاستثمارات العربية المختلفة في كافة القطاعات كانت سببا رئيسيًا للدخول في السوق المصري، إضافة إلى كون مصر أرض خصبة للاستثمار في شتى المجالات نظرًا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد كبير من التجمعات العربية والإفريقية.

من جانبه، قال الشيخ صالح الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة إنفينتي فيجن، إن مشروع "سيتي ووك" الذي سيتم إطلاقة يعد نموذجًا لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر، إذ يحمل مفاجآت في التصميم والتشغيل، وسيكون مركزًا فريدًا من نوعه، حيث يمتلك المكان مقومات تصميمية وتنفيذية وتشغيلية، إذ يتميز بحضور أهم الماركات العالمية والترفيهية والخدمية في المطاعم وقطاع التجزئة والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وفي السياق ذاته، أوضح هاني خليل العضو المنتدب لشركه "إنفينتي فيجن"، أن المجموعة اتخذت محافظة الإسكندرية كواجهة أولى لقبلة مشاريعها، في مصر، التي ستبدأ بمشروع "سيتي ووك" الضخم، منوهًا إلى أن المجموعة تستهدف خلال الخمس سنوات الأولى الانتهاء من تشييد 6 مراكز تجارية في مصر، وأن مناطق الجونة، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، هي الوجهات المقبلة للمشروع بعد الإسكندرية.

ويشارك فى حضور الإعلان عن بدء المشروع عدد كبير من رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي وعلي رأسهم السفير الإماراتي بالقاهرة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ اسبوع

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من شهر

أسرار كاميرون.. رئيس الوزراء البريطانى السابق يتحدث عن «الإخوان» فى مذكراته

منذ أقل من شهر

رسميًا.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

منذ أقل من شهر

خالد البطش: مفتاح المصالحة عند مصر فقط.. والرئيس السيسى وجّه باستمرار فتح معبر رفح

الآن

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية بعد أسبوعين من التراجع

حظك اليوم الإثنين 25 فبراير 2019 لجميع الأبراج الفلكية

بعد هجومها على جمهور الأهلى.. من هى زوجة أمير طعيمة؟

ads
الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

فوز السيتي وتعادل ليفربول مع اليونايتد يتصدر الصحف الإنجليزية

الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

ناعومى أوساكا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ads
كشكول

أولياء أمور الأول الثانوي في استغاثة بالرئيس: انقذنا من عشوائية التعليم

انطلاق مبادرة "رياضة من أجل الصحة" بـ4 جامعات حكومية

"عين شمس" تفوز بإنشاء مركز التميز في مجال علوم الطاقة

"نظرة عامة على زارعي القوقعة" مؤتمر لطب طنطا .. الأربعاء

بالصور.. جامعة الإسكندرية تستقبل وفد الوكالة الفرانكفونية

الأمصار

بعد تسلمه الأوسكار.. رامي مالك ينهار على خشبة المسرح "صور"

ليبرمان: الحرب القادمة على غزة أمر لا مفر منه وستكون الأخيرة

الرئيس الإيراني يدعو القوات المسلحة لوقف الأنشطة الاقتصادية‎

خلال القمة العربية الأوروبية.. ميركل تحيي أمير الكويت بطريقة مميزة "صورة"

أسماء الأسد تزور ريف حمص

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

جزر المحيط الهادئ تحظر كريمات الوقاية من الشمس لحماية الشعاب المرجانية

متحف بتكساس يقيم معرضا للوحات مونيه الأخيرة

مدينة أوموري اليابانية قبلة محبي التزلج على الجليد في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذر من النوم على أحد جانبيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎