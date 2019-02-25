رئيس ديوان إمارة عجمان يعلن عن أضخم استثمارات إماراتية بالإسكندرية

يعلن رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان ورئيس المجموعة الإماراتية للتنمية "هوريزون" الشيخ ماجد النعيمي بمحافظة الاسكندرية مساء اليوم عن أضخم مشروع استثماري اماراتي بمنطقة كينج مريوط.



واوضح بيان صحفي عن الديوان الأميري أنه وفقًا لما أعلنه البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية بشأن الاقتصاد المصري، واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بالاستثمار في منطقة كينج مريوط، تستعد مجموعة "هوريزون" بالتعاون مع مجموعة انفينتى فيجن (Infinity Vision) الإماراتيين، لاطلاق أضخم مشروع استثماري بمنطقة اليكس ويست غرب الإسكندرية اليوم الإثنين.



وأضاف الشيخ ماجد النعيمي إن خطوات مصر الثابتة لجذب الاستثمارات العربية المختلفة في كافة القطاعات كانت سببا رئيسيًا للدخول في السوق المصري، إضافة إلى كون مصر أرض خصبة للاستثمار في شتى المجالات نظرًا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد كبير من التجمعات العربية والإفريقية.



من جانبه، قال الشيخ صالح الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة إنفينتي فيجن، إن مشروع "سيتي ووك" الذي سيتم إطلاقة يعد نموذجًا لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر، إذ يحمل مفاجآت في التصميم والتشغيل، وسيكون مركزًا فريدًا من نوعه، حيث يمتلك المكان مقومات تصميمية وتنفيذية وتشغيلية، إذ يتميز بحضور أهم الماركات العالمية والترفيهية والخدمية في المطاعم وقطاع التجزئة والخدمات والأنشطة الترفيهية.



وفي السياق ذاته، أوضح هاني خليل العضو المنتدب لشركه "إنفينتي فيجن"، أن المجموعة اتخذت محافظة الإسكندرية كواجهة أولى لقبلة مشاريعها، في مصر، التي ستبدأ بمشروع "سيتي ووك" الضخم، منوهًا إلى أن المجموعة تستهدف خلال الخمس سنوات الأولى الانتهاء من تشييد 6 مراكز تجارية في مصر، وأن مناطق الجونة، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، هي الوجهات المقبلة للمشروع بعد الإسكندرية.



ويشارك فى حضور الإعلان عن بدء المشروع عدد كبير من رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي وعلي رأسهم السفير الإماراتي بالقاهرة.