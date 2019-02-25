تأجيل رفع الرسوم الأمريكية يدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بدعم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على سلع صينية، مع صعود أسهم شركات السيارات والتعدين، بينما هبط سهم بنك أيرلندا بعد إعلان نتائجه.



وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وكذلك المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة.



وبلغ ستوكس في التعاملات المبكرة 373.18 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر.



وقفز مؤشرا قطاعي السيارات والموارد الأساسية 1.1% بعدما ولّد تأجيل زيادة الرسوم شعورا بالارتياح في القطاعين اللذين يعتبران أكثر القطاعات المهددة بتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع تكاليفها.



وكانت أسهم شركتي فاليو وفوريسيا لصناعة مكونات السيارات من بين الأفضل أداء، وارتفعت 2.6%، بينما زادت أسهم شركتي الصلب أرسيلورميتال ونورسك هيدرو 2.4% وجلينكور لتجارة السلع

الأولية 2.2%.



وتسببت نتائج مخيبة للتوقعات في بعض الانخفاضات الكبيرة، فقد هبط سهم بنك أيرلندا 7.5% بعدما خفض البنك توقعاته للعام 2019 وأعلن عن انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأخير من

العام الماضي.



ونزل سهم "كوفيسترو" 3.7% بعدما قالت مجموعة الكيماويات الألمانية إن أرباحها الأساسية في 2019 قد تهبط إلى نصف مستواها في العام الماضي، غير أن السوق تلقت دعما من صعود الأسهم الإيطالية،وتفوق مؤشر البورصة الإيطالية على أداء السوق الأوروبية، ليصعد 0.8% مع ارتفاع السندات الحكومية بعدما أكدت فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد عند ‭‭BBB‬‬.



وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالية التي لها حيازات كبيرة من السندات الحكومية، بنسبة 1.7%.