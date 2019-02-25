البيئة: حملة نظافة مكبرة بـ"أبو جالوم" للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية

نظمت وزارة البيئة حملة نظافة مكبرة بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء ؛ بهدف رفع الوعي بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وأيضا تقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.



وقال مدير محمية أبو جالوم في جنوب سيناء الدكتور أحمد الصادق - في بيان للوزارة اليوم الإثنين - إن الحملة شملت رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بها، فضلا عن منطقة المدق الشاطئ الواصل بين منطقة البلوهول العالمية ومنطقة الدحيلة بأبو جالوم لمسافة 7 كيلومترات، وتم نقل المخلفات بالتعاون مع جمعية حماية البيئة ومجلس مدينة دهب، حيث إن الفترة القادمة ستشهد عددًا من حملات النظافة والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والعمل على جذب السياحة إليها.



وأوضح أن هذه الحملة تعد استمرارًا لمبادرة المجتمع المحلي بمدينة دهب؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، بالإضافة إلى رفع الوعي بشروط زيارة المحميات وعدم الإضرار بها وبمواردها، علاوة على التعريف بأهمية أبو جالوم ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ على مواردها الطبيعية.



شارك في الحملة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى سكان المجتمع المحلي وبعض مراكز الغوص بمدينة دهب كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة والعاملين بالمحمية.