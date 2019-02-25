"فتح" تثمن موقف مصر بقيادة السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

ثمن نائب أمين سر المجلس الثوري بحركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة، موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية بالقمة العربية الأوروبية، لتأكيده على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأنه لا حل دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وقال أبو عيطة إن هذا الموقف ليس بغريب على جمهورية مصر العربية التي قادت نضال الأمة العربية والإسلامية وكانت ولازالت تحمل الهم العربي وكافة الهموم العربية لاسيما القضية الفلسطينية، مشددا علي أهمية الدور الرائد لمصر الهام والمحوري في الإقليم والعالم.



وأعرب المسؤول الفلسطيني عن أمله في أن تقود مصر عملية سياسية ضاغطة على المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة لمواجهة أي صفقات أو حلول تحاول من خلالها إسرائيل تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقال " إن مصر كانت دائما وأبدا السند الحقيقي للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".



كما أعرب عن ثقته في أن القيادة المصرية تقف إلى جانب القيادة الفلسطينية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عملية تنكر لحقوقه وقرصنة على أمواله والحصار الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لابتزاز مواقف سياسية تتناغم مع صفقة القرن.



وأكد صمود الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس في مواجهة كل المؤامرات والحصار الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

