الجامعات تنظم عدة فعاليات تنفيذًا لمبادرة "رياضة من أجل الصحة"

نظمت جامعات سوهاج والزقازيق وأسوان والسويس، فعاليات رياضية بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تنفيذًا لمبادرة (رياضة من أجل الصحة) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني



يذكر أن المبادرة تهدف إلي نشر الثقافة الرياضية، والعمل على تحسين الأوضاع الصحية لشباب الجامعات، ويتم تنفيذها تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة بحلوان برئاسة د.طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

