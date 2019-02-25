ارتفاع أرباح "عز الدخيلة" إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2018

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن المؤشرات المالية المستقلة لشركة "العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية" كشفت عن ارتفاع أرباحها خلال العام الماضى بنسبة 13.6%، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار جنيه في 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 36.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 30.3 مليار جنيه في العام السابق له.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 996.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 239.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة العادية لعز الدخيلة للصلب توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 534.5 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 30 يونيو (الربع الثاني من 2018).