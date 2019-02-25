250 مليون دولار خسائر "جلوبال تيليكوم القابضة" خلال 2018

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة "جلوبال تيليكوم القابضة" عن ارتفاع خسائرها بنسبة 215% خلال العام الماضى، لتصل إلى 250 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 79 مليون دولار في 2017.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.827 مليار دولار، مقابل مبيعات بلغت 3.015 مليار دولار في العام السابق له.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 65 مليون دولار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 13 مليون دولار في 2017.



