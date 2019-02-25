الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و800 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الإثنين، يبلغ 24 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و600 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و685 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التى تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس ،2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرًا حتى ديسمبر 2018.

