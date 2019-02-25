7.5 مليون دولار خسائر بنك "الشركة المصرفية العربية" فى 2018

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن المؤشرات المالية لبنك "الشركة المصرفية العربية الدولية"، أظهرت تحوله للخسائر خلال 2018، نتيجة تراجع الدخل من العائد.



وأوضح البنكـ في إفصاحه للبورصة منذ قليل، أنه حقق خسائر بلغت 7.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 36.4 مليون دولار في 2017.



وأرجع البنك انخفاض أرباحه السنوية نتيجة تراجع صافي الدخل من العائد كنتيجة مباشرة لما تم في سنوات سابقة باستثمار جزء كبير من ودائع العملاء في سندات حكومية طويلة الأجل ذات عائد ثابت في حين العوائد المدفوعة على ودائع العملاء ارتفعت نتيجة لظروف السوق، مما ساهم في تخفيض صافي الدخل من العائد.



وتابع: في المقابل صافي الدخل المحقق لا يغطي قيمة الضرائب المستحقة على عائد تلك السندات.



وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال العام الماضي إلى 503.7 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 482.6 مليون دولار في العام السابق له.



وكان البنك حقق خسائر بلغت 4.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 28.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.



وارتفعت إيرادات الفوائد خلال الفترة إلى 381.06 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 356.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.