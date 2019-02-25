مصر والاتحاد الأوروبي.. علاقات اقتصادية وتنسيق سياسي مشترك

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وذلك في إطار سعي مصر لتوحيد الجهود الدولية فيما يتعلق بتلك الموضوعات الهامة.



وفي ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، تسعى مصر في علاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة فاعلة تقوم بالأساس على الندية والفهم المتبادل واحترام اعتبارات السيادة الوطنية، بما يتيح تحقيق منفعة متبادلة للطرفين ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن مصر تعد شريكًا هامًا للاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية في يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004 لتعزز من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعد تلك الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من سياسة الجوار الأوروبية التي تستهدف تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي (إلى جانب دول الجوار الشرقي).



وفي هذا الصدد، شاركت مصر بشكل فاعل في عملية المراجعة الشاملة لسياسة لجوار الأوروبي في عام 2015 من خلال طرح رؤيتها والتنسيق مع دول الجوار الجنوبي من دول المشرق والمغرب العربي في هذا الشأن، مما أسهم بشكل كبير في إعادة صياغة سياسة الجوار الأوروبية الجديدة من خلال التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الملكية المشتركة في إطار من الندية ومراعاة خصوصيات دول الجوار (وخاصةً دول الجوار الجنوبي).



وقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي زخمًا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، أعقب ذلك عقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.



أما فيما يتعلق بالتعاون المالي والفني، فقد تم توقيع مذكرة تعاون بعنوان "إطار الدعم الموحد" خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ يوم 14 مارس 2015، والتي تعد بمثابة البرنامج التأشيري الوطني وتحدد أوجه صرف المخصصات المالية لمصر حتى نهاية عام 2016 وتتضمن عدة مشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.



كما نجحت مصر من خلال مساعيها الدبلوماسية في التحول إلى دولة عمليات في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية EBRD بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، بما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم المالي والفني الذين يقوم البنك بتقديمه.



