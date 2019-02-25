تراجع نشاط المشروعات وراء انخفاض أرباح "إيجيترانس"

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" عن تراجع أرباحها بنسبة 45.9% خلال العام الماضى 2018، نتيجة انخفاض نشاط المشروعات.



وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة، إنها حققت أرباحًا بقيمة 41.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 77.25 مليون جنيه في 2017.



وأضافت الشركة أن المبيعات تراجعت خلال العام الماضي إلى 277.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 352.29 مليون جنيه في العام السابق له.



وسجلت الشركة صافي ربح مستقل بلغ 35.52 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى ديسمبر 2018، مقابل 72.64 مليون جنيه أرباحًا خلال 2017.



وكانت الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 35.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 70.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.