رئيس جامعة المنصورة يلتقي بالمعيدين والمدرسين بالكليات النظرية

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب لقاءً، مع المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات النظرية للتعرف على المشكلات الخاصة بهم وبالعملية التعليمية والبحثية داخل الكليات النظرية والتعرف على اقتراحاتهم.



حضر اللقاء الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ سيد الشحات مدير عام إدارة الدراسات العليا.



وقدم المعيدون والمدرسون المساعدون اقتراحا بعقد دورات مكثفة للتدريب على الأيلتس والتويفل حيث أنها شرط لمناقشة الماجستير والدكتوراه واتاحة المزيد من الكتب فى المكتبات الخاصة بالكليات، كذلك زيادة عدد المبعوثين لاستكمال الدراسة بالخارج، عقد دورات تدريبية لنشر ثقافة النشر الدولى للباحثين، وكذلك عقد ملتقى عام للباحثين بالجامعة والجامعات الأخرى وملتقى للباحثين بكل كلية حسب تخصصها، الاعلان عن المؤتمرات بالجامعات المصرية للتعرف عليها والاشتراك بها.



كما طالب المعيدون والمدرسون المساعدون بإتاحة بعض قواعد البيانات العالمية والتى تختص بمجال الاقتصاد، اضافة الوالدين للعلاج داخل المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس، عقد اجتماع للمعيدين والمدرسين المساعدين بصفة دورية لمناقشة المشكلات والمستجدات الخاصة بهم مع ادارة الجامعة،

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تهتم دائما بالعنصر البشرى من كوادر أعضاء هيئة التريس والهيئة المعاونة فهم العماد الأساسى للعملية التعليمية والبحثية وتعمل جاهدة على تهيئة مناخ ملائم وتحقيق الرضى الوظيفى لكافة القطاعات لتطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.



وأشار الدكتور أشرف سويلم؛ أن الجامعة توفر دورات تأهيلية لاجتياز اختبار الأيلتس والتويفل من مركزى الأيلتس المعتمد من المركز الثقافى البريطانى بمركز تطوير الأداء الجامعى ومركز التويفل فى كلية التربية ومعتمد من هيئة الاميديست كما يمكن الدخول على بنك المعرفة والاطلاع على كافة الكتب بالمجان وفيما يتعلق بالمنح والبعثات يمكن للباحث التواصل مع ادارة المنح والبعثات بوزارة التعليم العالى فهى المنوطة بتحديد اعداد المبعوثين والجامعات الأوروبية التى يتم الدراسة بها أو يمكن للباحث متابعة منح الهيئات الدولية واالتى تعلن عنها كل عام بالجامعات وفيما يتعلق بملتقى الباحثين يتم عمل ملتقى كل عام وسيتم عمل ملتقى للباحثين داخل الكليات.