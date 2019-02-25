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الإثنين 25/فبراير/2019 - 09:10 ص

القمة العربية - الأوروبية تتصدر اهتمامات الإعلام الألماني

القمة العربية - الأوروبية
القمة العربية - الأوروبية
أ ش أ
dostor.org/2530940

اهتمت وسائل الإعلام والصحف الألمانية بأنباء عقد أول قمة عربية أوروبية أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشارت إلي دلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلي دول العالم.

فمن جانبها، بثت قناة الـ " إيه آر ديه" الألمانية لقطات من افتتاح قمة شرم الشيخ ومقتطفات من كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكدت القناة أهميه القمه التى شاركت فيها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل "، كما اهتمت الصحف الألمانية بالقمة، حيث كتبت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين تعليقا على مشاركه ميركل واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها تحت عنوان ميركل تلتقى مع قاده العالم فى شرم الشيخ.

وقالت الصحيفة " إن الأوروبيين يرغبون فى إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحي الجنوبي الشرقي الجار القريب لأوربا - في إشارة إلي الدول العربية - من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى".

ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قوله أمس الأحد قبل بدء اجتماع القمة " إن القمة نفسها هي بالفعل رسالة لبقية العالم".

أما صحيفه "برلينر مورجين بوست" فقد أبرزت افتتاح القمة، وتطرقت إلى مقتطفات من كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي دعا فيها إلي العمل سويا لمواجهه الحرب ضد الإرهاب. حيث وصف انتشار الإرهاب مثل الطاعون ولفتت الصحيفة الى قول الرئيس ان لمكافحه الإرهاب يحتاج الطرفان على وجه السرعة إلى الوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهته.

وأضافت الصحيفة " إنه فى شرم الشيخ، في قمة الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي الأولى، يريد الاتحاد تعزيز التعاون مع الدول في المنطقة المتضررة من الأزمات"، وتطرقت الصحيفة إلى دعوه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك المشاركين يوم أمس الأحد إلى معالجة القضايا محل الخلاف معا.

في نفس السياق، كتبت صحيفه "دير تاجزشبيجل البرلينية " تقريرا حول القمة، تحت عنوان "الأوربيون والعرب يناضلون من أجل تعاون أوثق " فقالت " إن القمة تعد أول قمة أورو- عربيه في المنتجع المصري تضم زعماء الاتحاد الأوروبي مثل أنجيلا ميركل، تيريزا ماي وجان كلود يونكر فى أول مؤتمر يضم قمة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والذي يضم ما يقرب من 30 دولة أوروبية وأكثر من 20 دولة عربية، حيث تثمن أوروبا غاليا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية فى ضمان عدم سفر اللاجئين من بلادهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا".

وأضافت الصحيفة، أنه تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، سيتركز جدول الأعمال على الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة النزاعات في سوريا واليمن وليبيا وكذلك عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.

أما موقع "الدويتش فيلا" الناطق بالعربية فقال " إن قادة دول الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبي اجتمعوا أمس الأحد في شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم، فيما تبدو قضية بريكست في خلفية القمّة، لكنها يحتمل أن تبرز إلى الواجهة".

تطرق الموقع إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة، وإلي مقتطفات من كلمته بالجلسة الافتتاحية، خاصة عندما أكد الرئيس أن انعقاد هذه القمة الاولى من نوعها "ومستوى الحضور الرفيع" فيها هو "خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما".

كما أكد الرئيس أن القمة تعكس "الاهتمام والحرص المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية" من أجل "الوصول إلى رؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة" التي تواجه التجمعين، وشدد السيسي على أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية" محذرا من "تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا". كما قال إن استمرار النزاعات في سوريا وليبيا واليمن دون تسوية هو شكل من "القصور ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة".

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