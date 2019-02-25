أمازون تطلق مبادرة لجعل عمليات تسليم البضائع صديقة للبيئة‎

أعلنت شركة أمازون عن خططها للاعتماد كليا على الطاقة المتجددة والحد من الآثار الكربونية السلبية الكبيرة التي تتسبب بها أثناء عمليات نقل البضائع وإيصال طرود المشتريات.



ونشرت الشركة العملاقة معلومات عن هذه المبادرة لكنها لم تذكر تفاصيل كاملة عنها واكتفت بالإعلان عن التزامها بجعل نصف عمليات الشحن والتوصيل محايدة الكربون بحلول العام 2030.



وهذا يعني أن أمازون، إحدى أكبر الشركات في العالم ستكون قد قطعت نصف الطريق نحو الهدف الذي حددته الأمم المتحدة.. وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق وقتا طويلا، تعد هذه الخطوة واعدة من شركة عملاقة، فتعلن خططها لتتعامل مع التأثير البيئي السلبي الذي تتسبب به وتأخذ على عاتقها تغيير هذا الواقع.