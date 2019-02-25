خوارزمية جديدة تحرز تقدمًا كبيرًا في كتابة النصوص وسط مخاوف العلماء‎

طورت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية، وهى شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي التي أسسها رواد التقنية في العالم، خوارزمية جديدة لإنتاج ومعالجة النصوص، تعد الأكثر تقدمًا في هذا المجال على الإطلاق.



وتشير النتائج الأولية إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد يمثل خطوة استثنائية، إذ أنتج نصًا غنيًا في سياقه، وعلى درجة عالية من الدقة، ويحمل حس الفكاهة أيضًا..ولن تتيح الشركة معرفة شيفرة الخوارزمية الجديدة للجميع، نظرًا لتخوف باحثيها من إمكانية إساءة استخدامها؛ وفقًا لمقال جديد نشر على مدونة الشركة.



وأنتجت الخوارزمية في نهاية المطاف مقاطع نصية أكثر ترابطًا من المحاولات السابقة لبناء ذكاء اصطناعي بمعرفة كبيرة باللغة.. ولم تنجح الخوارزمية في جميع المحاولات، إلا أن الباحثين عرضوا نماذج مما أنتجته مصاغة بطريقة يصعب على المرء معرفة ما إذا كان كاتبها إنسانًا أم لا.