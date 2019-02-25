القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
منوعات
الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:52 ص

القندس ينضم للأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم

حيوان القندس
حيوان القندس
أ ش أ
dostor.org/2530928

قالت وزيرة شؤون البيئة في أسكتلندا روزانا كونينجهام إن حيوان القندس، وهو من القوارض، سيصبح من الأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم، بحيث يصبح قتل أو إصابة أو الإمساك بهذه الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون.

يشار الي أن هذه الخطوة التي طال انتظارها وعارضها العديد من المزارعين جاءت عقب جدل واسع حول الأعداد التي يتعين الحفاظ عليها، وأثار قادة قطاع الزراعة المخاوف بشأن الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية من بناء السدود التي يقوم بها هذا الحيوان وتؤدي إلى تدمير المحاصيل، وستصدر هيئة التراث الطبيعي الأسكتلندية إرشادات للمزارعين بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن القنادس انقرضت من أسكتلندا لمدة 400 عام ولكن تم إطلاقها بشكل غير قانوني في البرية في منطقة تايسايد منذ عدة سنوات، والقندس أو السمور يعيش عادة في الماء ويقوم ببناء السدود من أخشاب الأشجار التي يقوم بتقطيعها بأسنانه الحادة ليبني فيها جحوره.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ أكثر من شهرين

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 4 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 5 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ 5 شهر

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

الآن

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

"Green Book".. يفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم فى 2019

"ترامب" يغادر إلى هانوي

أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة

ads
الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

نور الشربينى تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ads
كشكول

اليوم.. التعليم تنتهى من استلام أوراق المتقدمين لمسابقة سد العجز

المعرض الخيري الثانى بتمريض عين شمس

إدارة الأزهر الرياضية تهنئ الطالبة بسملة حسن لحصولها علي بطولة إفريقيا للكاراتيه لعام 2019

عميد كلية البنات الأزهرية ب "المنيا" يكرم طالبات حفظة القرأن الكريم في اللقاء القمى

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح فعاليات النسخة الثالثة للبطولة العربية للمبارزين

الأمصار

أسماء الأسد تزور ريف حمص

سامح شكري لأردوغان: لن ننزلق لمستواك المتدني "فيديو"

أبومازن: التطبيع مع إسرائيل لن يحل القضية الفلسطينية

الرئيس أبومازن: لم نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة

رغم حالة الطوارئ.. متظاهرون سودانيون يتحدون البشير

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

أمازون تطلق مبادرة لجعل عمليات تسليم البضائع صديقة للبيئة‎

القندس ينضم للأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم

سكان سنغافورة أقل اهتماما بترشيد المياه

الصحة

تطوير اختبار لتقييم حاسة الشم يساعد في علاج الأمراض العصبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎