القندس ينضم للأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم

قالت وزيرة شؤون البيئة في أسكتلندا روزانا كونينجهام إن حيوان القندس، وهو من القوارض، سيصبح من الأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم، بحيث يصبح قتل أو إصابة أو الإمساك بهذه الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون.



يشار الي أن هذه الخطوة التي طال انتظارها وعارضها العديد من المزارعين جاءت عقب جدل واسع حول الأعداد التي يتعين الحفاظ عليها، وأثار قادة قطاع الزراعة المخاوف بشأن الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية من بناء السدود التي يقوم بها هذا الحيوان وتؤدي إلى تدمير المحاصيل، وستصدر هيئة التراث الطبيعي الأسكتلندية إرشادات للمزارعين بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.



وأشارت الهيئة إلى أن القنادس انقرضت من أسكتلندا لمدة 400 عام ولكن تم إطلاقها بشكل غير قانوني في البرية في منطقة تايسايد منذ عدة سنوات، والقندس أو السمور يعيش عادة في الماء ويقوم ببناء السدود من أخشاب الأشجار التي يقوم بتقطيعها بأسنانه الحادة ليبني فيها جحوره.