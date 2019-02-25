إندونيسيا تحظر الأكياس البلاستيك اعتبارا من الشهر المقبل

أعلنت حكومة جاكرتا أنها على وشك إصدار لائحة تمهد الطريق لحظر استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية أن وكالة البيئة في العاصمة ستقدم مسودة لائحة إلى حاكم جاكرتا أنيس باسويدان، وبمجرد التوقيع عليها في الأيام القادمة فإن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.



وكانت وكالة البيئة تستهدف إصدار اللائحة في يناير الماضي، ولكن باسويدان طالب بتنقيح اللائحة لا سيما فيما يتعلق بتوفير بديل يحل محل البلاستيك.