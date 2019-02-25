على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

تأهل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش اللاعب المصرى علي فرج للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.



وجاء تأهل على فرج المصنف الثاني بعد تغلبه على مواطنه مصطفى عسل بثلاثة أشواط للاشئ وكانت نتيجة الأشواط 11-1، 11-4، 11-2 فى مباراة استغرقت 26 دقيقة.



وتأهل المصنف الثالث عشر فارس الدسوقى بعد فوزه على مواطنه محمد رضا بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 10-12، 11-4، 11-3، 11-7 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة.



كما تأهل لنفس الدور مازن هشام بعد فوزه على الانجليزي ادريان والر بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 7-11، 11-6، 11-7، 11-4 فى مباراة استغرقت 49 دقيقة.



بينما ودع يوسف سليمان البطولة بعد خسارته من الويلزى جويل ماكين بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 7-11، 11-8، 9-11، 11-7 فى مباراة ماراثونية استغرقت 82 دقيقة.