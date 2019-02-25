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الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:43 ص

أبي: خطة نقل قاعدة "فوتينما" الأمريكية بجزيرة أوكيناوا لن تتغير

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي
أ ش أ
dostor.org/2530921

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الإثنين أن خطة نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالي بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو" لن تتغير، موضحا أن حكومته قد أكدت مرارا وتكرارا أن خطة الانتقال سوف تمضي قدما بغض النظر عن الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس.

وأعرب شينزو أبي - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن تقديره لمشاعر سكان محافظة "أوكيناوا"، مضيفا أن الحكومة ستواصل السعي إلى الحوار معهم للمضي قدما في تنفيذ المشروع.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه قد مر عشرون عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك. مشيرا إلى أن تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسئولية رئيسية للحكومة المركزية التي ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الياباني بعدما أظهرت نتائج الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس الأحد رفض الناخبين لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى منطقة أخرى داخل الجزيرة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقد صوت 72 في المائة من الناخبين ضد نقل قاعدة "فوتينما" الجوية، وذلك مقابل تأييد 19 في المائة فقط لنقلها في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 52 في المائة.

بدوره، قال حاكم أوكيناوا ديني تاماكي إنه يجب احترام نتائج الاستفتاء معربا عن أمله في تسليم نتائجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن الحكومة المركزية في اليابان تقول إن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر التي تشكلها القاعدة الجوية، إلا أن حكومة أوكيناوا تعارض الخطة وترغب في نقلها بشكل كامل إلى خارج الجزيرة، حيث إن أوكيناوا تستضيف وحدها نحو 70 في المائة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

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