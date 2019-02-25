نور الشربينى تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

تأهلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين اللاعبة المصرية نور الشربينى للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.



وجاء تأهل نور الشربينى المصنفة الثانية بعد تغلبها على الاسترالية كريستين نان بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط 11-2، 11-4، 11-6 فى مباراة استغرقت 24 دقيقة.



من ناحية اخرى، ودعت ميار هانى المصنفة الثالثة والعشرين البطولة بعد هزيمتها أمام المصنفة الرابعة النيوزيلاندية جولى كينج بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 12-14، 11-2، 15-13، 12-14، 11-3 فى مباراة استغرقت 65 دقيقة.

