مكتبة "مصر الجديدة" تناقش مجموعة "عرائس السكر" لزيزيت سالم

أعلنت مكتبة مصر الجديدة عن تنظيم ندوة وحفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "عرائس السكر" للكاتبة زيزيت سالم.مشيرة إلى أن الفعالية تقام في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين، وتناقشها الدكتورة ريم البرديسى مدرس الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس والكاتب مراد ماهر.



وقال الدكتور نبيل حلمى أمين عام جمعية مصر الجديدة، في بيان، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بتسليط الأضواء على الحركة الأدبية في مصر وخلق نوع من التفاعل بين الأديب والجمهور.



مجموعة "عرائس السكر" تتناول أهمية الأسرة إذ جاء في أحد نصوصها "البيت ليس جدرانا تحتوينا فقط.. البيت واحة أمان تتكثف أنفاسنا المشبعة بالود والمحبة على حوائطه فتقيمها فلا تنقض علينا، والأسرة ظهر وسند وونس وزينة الحياة الدنيا، ليتنا نتشبث بهم فهم الشيء الوحيد الحقيقي".

