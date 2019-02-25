غدًا.. مؤتمر عن "مستقبل الكتاب" بالمجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، غدا الثلاثاء مؤتمر اليوم الواحد بعنوان "مؤتمر مستقبل الكتاب الإلكترونى- المطبوع – التفاعلى"، والذى ينظمه لجنة الكتاب والنشر، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود.



يتناول المؤتمر محورين الأول: الحديث عن الكتاب الالكتروني والتفاعلي، والثاني: مستقبل الكتاب المطبوع.



ويبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور أسامة السيد محمود مقرر اللجنة، وكلمة الدكتور سعيد المصرى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وتستأنف فعاليات المؤتمر بجلسته العلمية الأولى بعنوان "مستقبل الكتاب"، يتحدث فيها كل من الدكتور خالد العامرى ويتحدث عن مستقبل الكتاب المطبوع، والدكتورة داليا الحلوجى وتتحدث عن الإنتاج الفكري التفاعلي للأطفال، والدكتور محمد السعدنى متحدثا عن تطبيقات الكتاب المسموع على التليفونات الذكية، ثم مجموعة من الباحثين لمناقشة استخدام الواقع المعزز في الكتب التعليمية، ويرأس الجلسة سعيد عبده.



في حين أن الجلسة العلمية الثانية تحت عنوان اقتصاديات النشر الجديد، ويتحدث فيها كل من الدكتور شوقى سالم ويتحدث عن اقتصاديات النشر الألكترونى وتسويقه، والدكتور رؤوف هلال متحدثا عن تسويق المحتوى الرقمي وانعكاساته على الاقتصاد، وأخيرا الدكتور حسين البنهاوى متحدثا عن مستقبل القراءة في ظل التحول الرقمي.