تكريم عازفة الفلوت رانيا يحيى في دار الأوبرا 8 مارس

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يُعقد، مؤتمر وحفل تكريم لعدد من السيدات والشخصيات النسائية المميزة من بينهم عازفة الفلوت بدار الأوبرا المصرية الدكتورة رانيا يحيى، في السادسة من مساء الجمعة الموافق الثامن من مارس المقبل.



يشار إلى أن الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بأكاديمية الفنون.



ويشهد المؤتمر تكريم 100 شخصية نسائية مُميزة مع إطلاق العديد من المبادرات المصرية النسوية الناجحة، وتكريم العديد من رموز الإعلام التي تخدم المرأة المصرية، وصناعة حلقة وصل فيما بينهم مع الاستماع للعديد من الشخصيات العامة التي تدعم تلك المبادرات الفعالة.