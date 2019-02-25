غدًا.. مختبر السرديات يناقش "اسمي فاطمة" لعمرو العادلي

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "اسمي فاطمة" للأديب عمرو العادلي، وهي الرواية التي وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد، تناقشها الناقدتان أميرة عبد الشافي ودينا نبيل، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن عمرو العادلي كاتب مصري من مواليد القاهرة عام 1970، تخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل بعدة وظائف قبل أن يتفرغ للكتابة عام 2010.



وهو حاصل على ماجستير في علم اجتماع الأدب بجامعة عين شمس، وعضو اتحاد كتاب مصر، صدرت له مجموعات قصصية عدة، منها: "خبز أسود"، "جوابات للسما"، "حكاية يوسف إدريس"، "عالم فرانشي"، كما صدر له ست روايات؛ هي: "إغواء يوسف"، "كتالوج شندلر"، "الزيارة"، "رحلة العائلة غير المقدسة"، "اسمي فاطمة"، و"قبل المساء"، وأصدر رواية للأطفال بعنوان "المصباح والزجاجة".



ونظَّم عمرو العادلي الورش الأدبية لتعليم الكتابة الإبداعية منذ عام 2013 وحتى الآن.. وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "الزيارة" عام 2015، وجائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية "حكاية يوسف إدريس" عام 2016، وجائزة اتحاد كتاب مصر عن رواية "رحلة العائلة غير المقدسة"، كما وصلت روايته "المصباح والزجاجة" للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل عام 2018، ووصلت روايته "اسمي فاطمة" للقائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2019.

