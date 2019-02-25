شرم الشيخ تستقبل ضيوف مهرجان السينما الآسيوية السبت

تشهد مدينة السلام شرم الشيخ يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وأسيا.



وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن الصين تحل ضيف شرف الدورة الثالثة، والفنانة إسعاد يونس، رئيس شرف المهرجان ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة حتى الثامن من مارس.



وأضاف ان المهرجان استحدث هذا العام لأول مرة فى المهرجانات المصرية، مسابقة أفلام التحريك الطويل، بالإضافة إلى تقديمه لـ 3 أفلام مصرية كعرض عالمى أول، موضحا أن فيلم افتتاح الدورة الحالية هو الفيلم التسجيلى المصرى الطويل «الفريق» للمخرج إسلام رسمي، الذى يسلط الضوء على صناعة السينما من خلال مجموعة من الحوارات مع أهم صناع السينما المصرية المعاصرة، منهم: يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، المخرج هادى الباجوري، المخرج شريف عرفة، المؤلف وحيد حامد، السيناريست تامر حبيب، مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج محمد عطية، مدير التصوير سامح سليم، والموسيقار هشام نزيه.



وأشار إلى ان المهرجان يكرم هذا العام مجموعة من الفنانين تقديرًا لمسيرتهم الفنية العامرة، أولهم المخرج الصينى شى فى، الملقب بحكيم السينما الصينية، والذى حصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها الدب الذهبى بمهرجان برلين عام ١٩٩٣، الدب الفضى فى مهرجان برلين عام ١٩٩٠، ويعرض له فيلمان تكريمًا له وندوة يديرها الناقد أسامة عبدالفتاح.



كما يتم تكريم الفنان لطفى لبيب، كواحد من أهم كوميديانات السينما المصرية عبر تاريخها، وذلك من خلال عرض أحد أفلامه وإقامة ندوة لتكريمه يديرها الناقد نادر عدلي، بالإضافة إلى تكريم الفنانة هالة صدقى، من خلال عرض أحد أفلامها وإقامة ندوة لتكريمها يديرها الناقد سيد محمود سلام، ويتم تكريم أيضا المخرج على الغزولى الملقب بـ «شاعر السينما التسجيلية» من خلال إقامة ندوة خاصة له تديرها الناقدة صفاء الليثى، وعرض مجموعة من أهم أفلامه، بالإضافة لعرض فيلم جديد له يعرض للمرة الأولى خلال فعاليات المهرجان، ويتم أيضًا تكريم الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للدورات الأربع الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.



ويعرض المهرجان فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الفيلم الفيتنانى «سونج لانج» بطولة كيم تشي، إسحاق وتى لو ثي، من تأليف ليون لو ومينه نجوك نجوين، وإخراج ليون لو، و«المسدس» من اليابان بطولة نيجيرو موراكامي، أليس هيروس وليلى فرانكي، من تأليف ماساهارو تاك وهيديكى شيشيدو، وإخراج ماساهارو تاك، و«الضلع» من الصين بطولة هوانغ جينغيي، يوان ويجي، قاو دنغ، منغ هاو، من تأليف تشن رويروي، منغ هاو، تشانغ هو، مارلو بيرنييه، هاوهونج، تشين يي، لى دان، وو شيويه جون، وإخراج وتشانغ، وفيلم «مسافرو الحرب» من سوريا بطولة أيمن زيدان، لجين إسماعيل، لينا حوارنة، حسين عباس، لمى حكيم، طارق عبده، كرم الشعراني، سوزانا العز، تأليف جود سعيد، سماح قتال وأيمن زيدان، وإخراج جود سعيد، و«١٩٥٧» من الفلبين بطولة رونوالدو مارتن، ريتشارد كوان ومنجى كوباروبياس، تأليف وإخراج هوبرت تيبي.



وأفلام «٢٧ خطوة لماي» من أندونيسيا بطولة رايعنون سورياتمادجا، لقمان ساردى وأريو بايو، تأليف ريا مكارم وإخراج رافى بهرواني، و«الموت غدًا» من تايلاند بطولة باتشا بونبيريا، تشوتيمون تشوينجشارو، موراكوت ليو، تشوننيك نتجوي، من تأليف وإخراج نوابول ثامرو نغراتا ناريت، و«بايجال» من تترستان وروسيا بطولة رينات جليموف، فلاديمير فدوفيتشينكوف، تأليف منصور جليازوف، وإخراج إلدار ياغافاروف، «ميلاد» من الإمارات بطولة نورا العابد، عبدالرحمن المرقاب، على جمال، صالح زعل، خالد البناي، تأليف يوسف إبراهيم، إخراج عبدالله حسن.



بينما تتضمن مسابقة الأفلام القصيرة، فيلم «أحمد يذهب للحديقة» من مصر، «الغرزة» من الهند، «شيء من مذكراتها» من تترستان، «صِدام» من طاجيكستان، «عبور» من البحرين، «قصة لا يهتم بها أحد» من سيريلانكا، «حلاوة» من السعودية، «موج البحر» من إيران، «ضوء خافت» من الإمارات، «نخب تاني» من سوريا، «رقصة أمل» من لبنان و«الخطيئة» من سلطنة عمان.



وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيلم «الشغلة» من مصر، «عيد ميلاد» من أذربيجان، «٧٦ دقيقة و١٥ ثانية مع عباس كيارو ستامي» من إيران، «مستر بيج» من الصين، «روك كابول» من أفغانستان، «الفرقة» من العراق. في حين تحتوى مسابقة أفلام التحريك الطويلة على ٥ أفلام، وهى: «الخيال الأخير» من إيران، «ساحرة الشامان» من كوريا الجنوبية، «على مر الزمان» من سنغافورة، «فارس الخنجر» من إندونيسيا، «فتى السمكة» من الصين.



وتقام أيضا ضمن فعاليات المهرجان بانوراما خارج المسابقة، وتضم فى قائمتها الفيلم المصري «حلم بعيد»، «السفينة البرتقالية»، «الغروب فى مدينتى» و«مع خالص حبي»، بالإضافة إلى برنامج نظرة على السينما الصينية الحديثة، الذى يضم فيلمين، وهما: «الثلج الأسود» و«السيدة من بحيرة الأرواح المعطرة».



وأوضح المخرج مجدي أحمد علي رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية أن الدورة الثالثة من المهرجان تشهد خمس مسابقات، وهى، الفيلم الروائى الطويل، الفيلم التسجيلي، الفيلم القصير، أفلام الطلبة، أفلام التحريك ومسابقة لجنة جمعية نقاد السينما، وتضم تلك المسابقات المختلفة فى جعبتها ٥٨ فيلمًا من ٢٦ دولة مختلفة، وهم، مصر، سلطنة عمان، الأردن، البحرين، الإمارات، فلسطين، المملكة العربية السعودية، لبنان، سوريا، العراق، الفلبين، إندونيسيا، تترستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، أفغانستان، فيتنام، اليابان، الصين، إيران، أذربيجان، سنغافورة، بنجلاديش، الهند، سريلانكا وطاجكستان.



وأضاف أن المهرجان يمنح مجموعة من الجوائز للفائزين، وهى جائزة أفضل فيلم روائى طويل وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من قناة الغد العربي، جائزة أفضل ممثل وتحمل اسم أحمد زكى وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، جائزة أفضل فيلم تحريك طويل حيث تضاف تلك الجائزة لأول مرة فى المهرجان ولأول مرة أيضا فى المهرجانات المصرية، جائزة أفضل ممثلة وتحمل اسم سعاد حسنى وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، جائزة أفضل فيلم قصير وشهادتي تقدير للمركز الثانى والثالث، بالإضافة إلى جوائز تمنح لأفضل سيناريو وأفضل إخراج وأفضل فيلم تسجيلى طويل، مع عدد من شهادات تقدير للمركز الأول والثانى والثالث فى أفلام الطلبة.



وأشار المخرج مجدي أحمد علي إلى أن لجان تحكيم مسابقات الدورة الثالثة للمهرجان، تنقسم إلي، مسابقة الفيلم الروائى الطويل، ويرأسها المخرج الصينى شيه فى، وتضم فى عضويتها المخرج الإمارتى عبدالله الجنيبي، الممثلة عبير صبري، ديبورا يونج الصحفية والناقدة بمجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية، وسو برادو الممثلة الفلبينية، ومسابقة الفيلم التسجيلي، وتتكون لجتنها التحكيمية من المخرجة الألمانية فرانشيسكا أرايزا، الناقد اللبنانى نديم جرجورة، ومدير التصوير محسن أحمد، ومسابقة لجنة جمعية نقاد السينما، وتتكون لجنتها من مجدى الطيب، رامى عبد الرازق ونيرمين يسر.



وأضاف أن مسابقة الفيلم القصير تتكون لجنتها من المخرج هانى لاشين، المخرجة البنجلادشية تسمية عفرين والناقد والسيناريست السورى على وجيه، وأن مسابقة أفلام التحريك، تتكون لجنتها من مخرج التحريك المصرى أشرف أحمد، المخرج اللبنانى شادى عون، ميلوشا أيتوجانوفا رئيس مهرجان كازان للسينما الإسلامية بدولة تترستان، في حين أن مسابقة أفلام الطلبة، تتكون لجنتها من الناقدة ماجدة خير الله، الممثل الشاب عمرو عابد والمخرج مروان عمارة.



وتقام أيضا ضمن فعاليات المهرجان بانوراما خارج المسابقة، وتضم فى قائمتها الفيلم المصرى «حلم بعيد»، «السفينة البرتقالية»، «الغروب فى مدينتى» و«مع خالص حبي»، بالإضافة إلى برنامج نظرة على السينما الصينية الحديثة، الذى يضم فيلمين، وهما: «الثلج الأسود» و«السيدة من بحيرة الأرواح المعطرة».

