القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
فن
الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:40 ص

شرم الشيخ تستقبل ضيوف مهرجان السينما الآسيوية السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2530913

تشهد مدينة السلام شرم الشيخ يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وأسيا.

وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن الصين تحل ضيف شرف الدورة الثالثة، والفنانة إسعاد يونس، رئيس شرف المهرجان ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة حتى الثامن من مارس.

وأضاف ان المهرجان استحدث هذا العام لأول مرة فى المهرجانات المصرية، مسابقة أفلام التحريك الطويل، بالإضافة إلى تقديمه لـ 3 أفلام مصرية كعرض عالمى أول، موضحا أن فيلم افتتاح الدورة الحالية هو الفيلم التسجيلى المصرى الطويل «الفريق» للمخرج إسلام رسمي، الذى يسلط الضوء على صناعة السينما من خلال مجموعة من الحوارات مع أهم صناع السينما المصرية المعاصرة، منهم: يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، المخرج هادى الباجوري، المخرج شريف عرفة، المؤلف وحيد حامد، السيناريست تامر حبيب، مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج محمد عطية، مدير التصوير سامح سليم، والموسيقار هشام نزيه.

وأشار إلى ان المهرجان يكرم هذا العام مجموعة من الفنانين تقديرًا لمسيرتهم الفنية العامرة، أولهم المخرج الصينى شى فى، الملقب بحكيم السينما الصينية، والذى حصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها الدب الذهبى بمهرجان برلين عام ١٩٩٣، الدب الفضى فى مهرجان برلين عام ١٩٩٠، ويعرض له فيلمان تكريمًا له وندوة يديرها الناقد أسامة عبدالفتاح.

كما يتم تكريم الفنان لطفى لبيب، كواحد من أهم كوميديانات السينما المصرية عبر تاريخها، وذلك من خلال عرض أحد أفلامه وإقامة ندوة لتكريمه يديرها الناقد نادر عدلي، بالإضافة إلى تكريم الفنانة هالة صدقى، من خلال عرض أحد أفلامها وإقامة ندوة لتكريمها يديرها الناقد سيد محمود سلام، ويتم تكريم أيضا المخرج على الغزولى الملقب بـ «شاعر السينما التسجيلية» من خلال إقامة ندوة خاصة له تديرها الناقدة صفاء الليثى، وعرض مجموعة من أهم أفلامه، بالإضافة لعرض فيلم جديد له يعرض للمرة الأولى خلال فعاليات المهرجان، ويتم أيضًا تكريم الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للدورات الأربع الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

ويعرض المهرجان فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الفيلم الفيتنانى «سونج لانج» بطولة كيم تشي، إسحاق وتى لو ثي، من تأليف ليون لو ومينه نجوك نجوين، وإخراج ليون لو، و«المسدس» من اليابان بطولة نيجيرو موراكامي، أليس هيروس وليلى فرانكي، من تأليف ماساهارو تاك وهيديكى شيشيدو، وإخراج ماساهارو تاك، و«الضلع» من الصين بطولة هوانغ جينغيي، يوان ويجي، قاو دنغ، منغ هاو، من تأليف تشن رويروي، منغ هاو، تشانغ هو، مارلو بيرنييه، هاوهونج، تشين يي، لى دان، وو شيويه جون، وإخراج وتشانغ، وفيلم «مسافرو الحرب» من سوريا بطولة أيمن زيدان، لجين إسماعيل، لينا حوارنة، حسين عباس، لمى حكيم، طارق عبده، كرم الشعراني، سوزانا العز، تأليف جود سعيد، سماح قتال وأيمن زيدان، وإخراج جود سعيد، و«١٩٥٧» من الفلبين بطولة رونوالدو مارتن، ريتشارد كوان ومنجى كوباروبياس، تأليف وإخراج هوبرت تيبي.

وأفلام «٢٧ خطوة لماي» من أندونيسيا بطولة رايعنون سورياتمادجا، لقمان ساردى وأريو بايو، تأليف ريا مكارم وإخراج رافى بهرواني، و«الموت غدًا» من تايلاند بطولة باتشا بونبيريا، تشوتيمون تشوينجشارو، موراكوت ليو، تشوننيك نتجوي، من تأليف وإخراج نوابول ثامرو نغراتا ناريت، و«بايجال» من تترستان وروسيا بطولة رينات جليموف، فلاديمير فدوفيتشينكوف، تأليف منصور جليازوف، وإخراج إلدار ياغافاروف، «ميلاد» من الإمارات بطولة نورا العابد، عبدالرحمن المرقاب، على جمال، صالح زعل، خالد البناي، تأليف يوسف إبراهيم، إخراج عبدالله حسن.

بينما تتضمن مسابقة الأفلام القصيرة، فيلم «أحمد يذهب للحديقة» من مصر، «الغرزة» من الهند، «شيء من مذكراتها» من تترستان، «صِدام» من طاجيكستان، «عبور» من البحرين، «قصة لا يهتم بها أحد» من سيريلانكا، «حلاوة» من السعودية، «موج البحر» من إيران، «ضوء خافت» من الإمارات، «نخب تاني» من سوريا، «رقصة أمل» من لبنان و«الخطيئة» من سلطنة عمان.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيلم «الشغلة» من مصر، «عيد ميلاد» من أذربيجان، «٧٦ دقيقة و١٥ ثانية مع عباس كيارو ستامي» من إيران، «مستر بيج» من الصين، «روك كابول» من أفغانستان، «الفرقة» من العراق. في حين تحتوى مسابقة أفلام التحريك الطويلة على ٥ أفلام، وهى: «الخيال الأخير» من إيران، «ساحرة الشامان» من كوريا الجنوبية، «على مر الزمان» من سنغافورة، «فارس الخنجر» من إندونيسيا، «فتى السمكة» من الصين.

وتقام أيضا ضمن فعاليات المهرجان بانوراما خارج المسابقة، وتضم فى قائمتها الفيلم المصري «حلم بعيد»، «السفينة البرتقالية»، «الغروب فى مدينتى» و«مع خالص حبي»، بالإضافة إلى برنامج نظرة على السينما الصينية الحديثة، الذى يضم فيلمين، وهما: «الثلج الأسود» و«السيدة من بحيرة الأرواح المعطرة».

وأوضح المخرج مجدي أحمد علي رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية أن الدورة الثالثة من المهرجان تشهد خمس مسابقات، وهى، الفيلم الروائى الطويل، الفيلم التسجيلي، الفيلم القصير، أفلام الطلبة، أفلام التحريك ومسابقة لجنة جمعية نقاد السينما، وتضم تلك المسابقات المختلفة فى جعبتها ٥٨ فيلمًا من ٢٦ دولة مختلفة، وهم، مصر، سلطنة عمان، الأردن، البحرين، الإمارات، فلسطين، المملكة العربية السعودية، لبنان، سوريا، العراق، الفلبين، إندونيسيا، تترستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، أفغانستان، فيتنام، اليابان، الصين، إيران، أذربيجان، سنغافورة، بنجلاديش، الهند، سريلانكا وطاجكستان.

وأضاف أن المهرجان يمنح مجموعة من الجوائز للفائزين، وهى جائزة أفضل فيلم روائى طويل وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من قناة الغد العربي، جائزة أفضل ممثل وتحمل اسم أحمد زكى وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، جائزة أفضل فيلم تحريك طويل حيث تضاف تلك الجائزة لأول مرة فى المهرجان ولأول مرة أيضا فى المهرجانات المصرية، جائزة أفضل ممثلة وتحمل اسم سعاد حسنى وقيمتها ٣ آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، جائزة أفضل فيلم قصير وشهادتي تقدير للمركز الثانى والثالث، بالإضافة إلى جوائز تمنح لأفضل سيناريو وأفضل إخراج وأفضل فيلم تسجيلى طويل، مع عدد من شهادات تقدير للمركز الأول والثانى والثالث فى أفلام الطلبة.

وأشار المخرج مجدي أحمد علي إلى أن لجان تحكيم مسابقات الدورة الثالثة للمهرجان، تنقسم إلي، مسابقة الفيلم الروائى الطويل، ويرأسها المخرج الصينى شيه فى، وتضم فى عضويتها المخرج الإمارتى عبدالله الجنيبي، الممثلة عبير صبري، ديبورا يونج الصحفية والناقدة بمجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية، وسو برادو الممثلة الفلبينية، ومسابقة الفيلم التسجيلي، وتتكون لجتنها التحكيمية من المخرجة الألمانية فرانشيسكا أرايزا، الناقد اللبنانى نديم جرجورة، ومدير التصوير محسن أحمد، ومسابقة لجنة جمعية نقاد السينما، وتتكون لجنتها من مجدى الطيب، رامى عبد الرازق ونيرمين يسر.

وأضاف أن مسابقة الفيلم القصير تتكون لجنتها من المخرج هانى لاشين، المخرجة البنجلادشية تسمية عفرين والناقد والسيناريست السورى على وجيه، وأن مسابقة أفلام التحريك، تتكون لجنتها من مخرج التحريك المصرى أشرف أحمد، المخرج اللبنانى شادى عون، ميلوشا أيتوجانوفا رئيس مهرجان كازان للسينما الإسلامية بدولة تترستان، في حين أن مسابقة أفلام الطلبة، تتكون لجنتها من الناقدة ماجدة خير الله، الممثل الشاب عمرو عابد والمخرج مروان عمارة.

وتقام أيضا ضمن فعاليات المهرجان بانوراما خارج المسابقة، وتضم فى قائمتها الفيلم المصرى «حلم بعيد»، «السفينة البرتقالية»، «الغروب فى مدينتى» و«مع خالص حبي»، بالإضافة إلى برنامج نظرة على السينما الصينية الحديثة، الذى يضم فيلمين، وهما: «الثلج الأسود» و«السيدة من بحيرة الأرواح المعطرة».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

منذ أقل من شهر

عبدالله مجدى الهوارى: أنا البطل والمخرج والمؤلف فى «العفريت»

منذ أقل من شهر

أبطال وصُنّاع «قصة حب»: يعيد الرومانسية للسينما.. ويحمل رسالة للعشاق الجدد

منذ أقل من شهر

ألبوم أصالة فى عيد الحب: تحدى «بنت الأكابر»

منذ أقل من شهر

صناع وأبطال «أهو ده اللى صار» يتحدثون مع بدء عرضه

منذ أقل من شهر

شيرين رضا: الدراما «الله يرحمها».. وسعيدة بحالة السينما

الآن

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

"Green Book".. يفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم فى 2019

"ترامب" يغادر إلى هانوي

أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة

ads
الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

نور الشربينى تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

دموع صلاح.. قصة بكاء الفرعون المصرى أمام مانشستر يونايتد

بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" على واقعة "التطاول على الجمهور"

ads
كشكول

اليوم.. التعليم تنتهى من استلام أوراق المتقدمين لمسابقة سد العجز

المعرض الخيري الثانى بتمريض عين شمس

إدارة الأزهر الرياضية تهنئ الطالبة بسملة حسن لحصولها علي بطولة إفريقيا للكاراتيه لعام 2019

عميد كلية البنات الأزهرية ب "المنيا" يكرم طالبات حفظة القرأن الكريم في اللقاء القمى

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح فعاليات النسخة الثالثة للبطولة العربية للمبارزين

الأمصار

أسماء الأسد تزور ريف حمص

سامح شكري لأردوغان: لن ننزلق لمستواك المتدني "فيديو"

أبومازن: التطبيع مع إسرائيل لن يحل القضية الفلسطينية

الرئيس أبومازن: لم نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة

رغم حالة الطوارئ.. متظاهرون سودانيون يتحدون البشير

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

أمازون تطلق مبادرة لجعل عمليات تسليم البضائع صديقة للبيئة‎

القندس ينضم للأنواع المحمية في أسكتلندا اعتبارا من مايو القادم

سكان سنغافورة أقل اهتماما بترشيد المياه

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

تطوير اختبار لتقييم حاسة الشم يساعد في علاج الأمراض العصبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎