ناخبو أوكيناوا اليابانية يرفضون نقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل الجزيرة

أظهرت نتائج الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية رفض الناخبين لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى منطقة أخرى داخل الجزيرة الواقعة جنوب غرب البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين أن 72 % من الناخبين صوتوا ضد نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالي بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو"، وذلك مقابل تأييد 19 في المائة فقط لنقلها في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 52 %.



بدوره، قال حاكم أوكيناوا ديني تاماكي إنه يجب احترام نتائج الاستفتاء. معربا عن أمله في تسليم نتائجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



يذكر أن الحكومة المركزية في اليابان تقول إن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر التي تشكلها القاعدة الجوية، إلا أن حكومة أوكيناوا تعارض الخطة وترغب في نقلها بشكل كامل إلى خارج الجزيرة حيث إن أوكيناوا تستضيف وحدها نحو 70 في المائة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.

