اعتقال 128 شخصا على صلة بارتكاب جرائم خلال انتخابات الرئاسة بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية اعتقال 128 شخصا لمواجهتهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرا بما في ذلك سرقة صناديق اقتراع وانتحال هويات البعض والتزوير.



وقالت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين - إنه تم العثور أيضا على مخبأ للمتفجرات خلال عملية مداهمة قامت بها قوات الشرطة، وأنه تم مصادرة أسلحة متنوعة.



وأضافت الشرطة أنه على الرغم من وقوع بعض الحوادث المؤسفة أمس الأول السبت إلا أن الانتخابات كانت ناجحة بشكل عام.



ويتنافس في الانتخابات أكثر من 70 مرشحا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري (76 عاما) ومرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر (72 عاما).. وتعد قضايا الإرهاب وانعدام الأمن والاقتصاد المتعثر والفساد من أبرز القضايا السياسية في نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة.



يشار إلى أن بعض التقارير والمنظمات الحقوقية تفيد بمقتل 39 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات بما في ذلك هجوم شنه متطرفون شمال شرق البلاد.

