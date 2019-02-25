الصين: تقدم جوهري في ختام الجولة الأخيرة للمفاوضات التجارية مع واشنطن

أكد الوفد الصيني المشارك في المحادثات التجارية والاقتصادية بواشنطن أن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات رفيعة المستوى بين الجانبين.



وذكر الوفد –في بيان اليوم- أنه خلال الجولة التي جرت في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري، وهي الجولة السابعة منذ فبراير العام الماضي، نفذ المفاوضون من الجانبين بشكل أكبر التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في الأرجنتين في ديسمبر الماضي، تركيزا على وضع نص اتفاق.



وأشار الوفد الصيني إلى تحقيق تقدم كبير في قضايا محددة، مثل: نقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، وصناعة الخدمات، والزراعة، وأسعار الصرف، وقال " إنه على أساس التقدم الأخير، سيواصل الجانبان العمل من أجل المرحلة القادمة وفقا لتوجيهات رئيسي البلدين".



وترأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) "ليو خه"، الذي شارك أيضا في المحادثات بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني "شي جين بينج"، بينما ضم الفريق الأمريكي الممثل التجاري "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشين".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" أعلن -في تغريدة على تويتر- أنه "سيقوم بتأجيل" زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والتي كانت من المقرر فرضها بدءا من يوم الأول من مارس، مستشهدا بـ"نتائج مثمرة للغاية" في المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.