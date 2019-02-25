بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك يتحدث عن مصر

فاز النجم المصرى العالمى رامى مالك، بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز الأوسكار لعام 2019، وذلك عن دوره فى فيلم "Bohemian Rhapsody".



ووجه رامى مالك، خلال كلمته، عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، فى مسرح دولبى، الشكر إلى والدته، ووالده، وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، كما تحدث عن مصر، معربًا عن اعتزازه بكونه من أصول مصرية... لمشاهدة كلمته فى الأوسكار.. اضغط هنا



ورامي مالك كان مرشحًا لجائزة أحسن ممثل في الأوسكار عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، والفيلم يحكي قصة أغنية "Bohemian Rhapsody" التي كتبها فريدي مركيوري، الذي يلعب دوره مالك، وغنتها فرقة "Queen" الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة "Live Aid" عام 1985.



وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.



وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.