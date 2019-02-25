رامى مالك يفوز بجائزة الأوسكار أحسن ممثل

فاز الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بجائزة الأسكار 2019 كأفضل ممصل عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".



ورامي مالك كان مرشحًا لجائزة أحسن ممثل في الأوسكار عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، والفيلم يحكي قصة أغنية "Bohemian Rhapsody" التي كتبها فريدي مركيوري، الذي يلعب دوره مالك، وغنتها فرقة "Queen" الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة "Live Aid" عام 1985.



وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.



وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.