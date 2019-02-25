شاهد.. رامى مالك يقبل صديقته فى حفل الأوسكار

رصدت كاميرات المصورين فى حفل جوائز الأوسكار 2019، قبلة النجم المصرى العالمى رامى مالك، إلى صديقته، بعدما فاز فيلمه Bohemian Rhapsody بثلاث جوائز.



ورامي مالك مرشح لجائزة أحسن ممثل في الأوسكار عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، والفيلم يحكي قصة أغنية "Bohemian Rhapsody" التي كتبها فريدي مركيوري، الذي يلعب دوره مالك، وغنتها فرقة "Queen" الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة "Live Aid" عام 1985.



وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.



وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.