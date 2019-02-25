شاهد.. أول تعليق من "كهربا" فى واقعة "التطاول على الجمهور"

نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بيانا عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتوضيح واقعة البصق تجاه جمهور الزمالك خلال استبداله في مباراة بترو إتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بالكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة ١/١.



وقال "كهربا"، في بيانه، إنه لن يقف صامتا أمام تعرضه لألفاظ خارجة تجاه والدته خلال استبداله، موضحا أن من ردد السباب يعتبرهم مندسين موضحا:"جمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق رأسي".



كان مجلس الزمالك قد أعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى، مع تغريمه 300 ألف جنيه، وإحالته للتحقيق بسبب واقعة التطاول على جمهور الفريق.