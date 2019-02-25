فيلم "Black Panther".. يحصد جائزتين فى الأوسكار

فاز فيلم "Black Panther"، بجائزة أوسكار أفضل إنتاج، كما فاز بجائزة أوسكار أفضل تصميم أزياء.





فيما فاز فيلم "Vice" بجائزة أوسكار أفضل مكياج.



وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.



وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.