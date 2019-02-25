القاهرة : الإثنين 25 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
فن
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:03 ص

فيلم "Black Panther".. يحصد جائزتين فى الأوسكار

فيلم Black Panther.
فيلم "Black Panther".
dostor.org/2530881

فاز فيلم "Black Panther"، بجائزة أوسكار أفضل إنتاج، كما فاز بجائزة أوسكار أفضل تصميم أزياء.


فيما فاز فيلم "Vice" بجائزة أوسكار أفضل مكياج.

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.

وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

منذ أقل من شهر

عبدالله مجدى الهوارى: أنا البطل والمخرج والمؤلف فى «العفريت»

منذ أقل من شهر

أبطال وصُنّاع «قصة حب»: يعيد الرومانسية للسينما.. ويحمل رسالة للعشاق الجدد

منذ أقل من شهر

ألبوم أصالة فى عيد الحب: تحدى «بنت الأكابر»

منذ أقل من شهر

صناع وأبطال «أهو ده اللى صار» يتحدثون مع بدء عرضه

منذ أقل من شهر

شيرين رضا: الدراما «الله يرحمها».. وسعيدة بحالة السينما

الآن

فيلم رامى مالك "Bohemian Rhapsody" يحصد أول جائزة له فى الأوسكار

شاهد.. إيمى آدامز تُقبل زوجها فى حفل الأوسكار

سفير فلسطين السابق فى مصر: الاحتلال الإسرائيلى يزداد غَشمًا

ريجينا كينج تفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" فى واقعة "التطاول على الجمهور"

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

فضيحة علمية لـ "57357".. أطباء بالمستشفى زوروا ورقة بحثية عن سرطان الدماغ

ألبومات الصور

محافظ الدقهلية: إعادة تخطيط ميدان المحطة لحل مشكلة المرور

محافظ البحر الأحمر يتفقد حمام السباحة المطور بالصالة المغطاة بالغردقة

حريق هائل فى عقار سكنى بدمياط

"رامبو" يقود تدريب فريق بلدية المحلة لكرة القدم

رياضة

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" فى واقعة "التطاول على الجمهور"

إيقاف "كهربا" لأجل غير مسمى لتطاوله على جماهير الزمالك

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت HD بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | كورة اون لاين

شاهد.. أول تعليق من "كهربا" فى واقعة "التطاول على الجمهور"

جمهور الزمالك يسب "كهربا".. واللاعب يرد بالبصق

فضيحة علمية لـ "57357".. أطباء بالمستشفى زوروا ورقة بحثية عن سرطان الدماغ

ads
كشكول

المعرض الخيري الثانى بتمريض عين شمس

إدارة الأزهر الرياضية تهنئ الطالبة بسملة حسن لحصولها علي بطولة إفريقيا للكاراتيه لعام 2019

عميد كلية البنات الأزهرية ب "المنيا" يكرم طالبات حفظة القرأن الكريم في اللقاء القمى

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح فعاليات النسخة الثالثة للبطولة العربية للمبارزين

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الحاصلين على براءة إختراع في مجال تحلية المياة

الأمصار

أسماء الأسد تزور ريف حمص

سامح شكري لأردوغان: لن ننزلق لمستواك المتدني "فيديو"

أبومازن: التطبيع مع إسرائيل لن يحل القضية الفلسطينية

الرئيس أبومازن: لم نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة

رغم حالة الطوارئ.. متظاهرون سودانيون يتحدون البشير

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

منوعات

مريم أنور.. خريجة «فنون جميلة» تبعث الروح فى «الخردة» والأثاث القديم

سندس.. المُريدة فى رحاب الأولياء

"سبيس إكس" و"بوينج" تهددان مهمات ناسا المأهولة مستقبلا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

5 فوائد مهمة للسكر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎