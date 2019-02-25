شاهد.. إيمى آدامز تُقبل زوجها فى حفل الأوسكار

ظهرت النجمة إيمي آدامز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة علي شفتيه أمام عدسات المصورين، وهي القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين.



وتألق العديد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء، كانت أبرزهم النجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بالإضافة إلى العديد من النجوم أمثال إيما كلارك وبيلي بوتر ونادين لبكي.



