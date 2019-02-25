بالصور.. وصول رامى مالك وصديقته لوسى بوينتون إلى حفل الأوسكار

ظهر النجم الأمريكي المصري الأصل والمرشح لأفضل ممثل يصل لحفل الأوسكار رامي مالك، برفقة صديقته لوسي بوينتون، وظهر بإطلالة خاصة على السجادة الحمراء خطفت أضواء جميع عدسات المصورين.



ورامي مالك مرشح لجائزة أحسن ممثل في الأوسكار عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، والفيلم يحكي قصة أغنية "Bohemian Rhapsody" التي كتبها فريدي مركيوري، الذي يلعب دوره مالك، وغنتها فرقة "Queen" الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة "Live Aid" عام 1985.



وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بحضور نجوم الفن والغناء حول العالم.