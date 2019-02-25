القبض على أكبر "عصابة سطو مسلح" فى بنغازى الليبية

تمكنت أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي الليبية، من ضبط أكبر تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على المواطنين وتجار العملة، بعد عملية تم التخطيط لها لأكثر من شهرين للتحري وجمع المعلومات.



ونقلت قناة 218 الليبية عن إدارة البحث الجنائي، صباح اليوم الإثنين، إن آلية عمل هذه العصابة كانت تتم بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى من المدينة، لاعتراض طريقهم بعيدا عن عيون رجال الأمن وسلب أموالهم وما يملكونه.



وتنشط العصابة أيضًا في عمليات سطو على المولات والمجمعات الغذائية في أرض شبنة وحي السلام، وقد اعترفوا بالعديد من قضايا السرقة والسلب بقوة السلاح، حيث تركزت معظم قضاياهم في سوق فينيسيا.