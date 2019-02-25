اليوم.. "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواجهة الإرهاب" بشرم الشيخ

ينطلق اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية فى مواجهة قضايا التطرف والإرهاب"، والذى تنظمه كلية الآداب جامعة طنطا، والمقام بشرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدى عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث.



وأعلن الدكتور ممدوح المصرى، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن اختيار شرم الشيخ لانعقاد المؤتمر جاء لأنها مدينة السلام، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يقرب من 90 باحثًا من مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت والهند وباكستان وأوزبكستان وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار الدكتور عبدالرازق الكومى، أمين المؤتمر، إلى أن الفعاليات تمتد لثلاثة أيام، وتشمل عدة جلسات بحثية تناقش عدة محاور تتعلق بمواجهة قضايا التطرف والإرهاب، مناقشا القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها على الإرهاب وتقنيات المعلومات الحديثة وتأثيرها على الإرهاب والتطرف، وكذلك تناول ومعالجة وسائل الإعلام لقضايا التطرف والإرهاب واستعراض الجوانب الجغرافية والتاريخية لظاهرة الإرهاب، وكذلك التطرف والإرهاب فى الأدب واللغة العالمية ومخاطر الإرهاب على السياحة والآثار والاقتصاد ودور التشريعات والقوانين فى مواجهة التطرف والإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومكافحة الفكر المتطرف والدور الأمنى فى مواجهة العناصر المتطرفة الإرهابية.