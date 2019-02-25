الأربعاء.. "إشكالية الهوية والانتماء".. ندوة بالأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بمقره بدار الأوبرا، ندوة "إشكالية الهوية والانتماء"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية عشرة ظهرا.



أما برنامج الندوة فجاء كالتالي:

من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عشرة والربع افتتاح الندوة، يليه كلمة الأستاذ الدكتور جمال شقرة - مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، ويليها كلمة الأستاذ الدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.



ومن الثانية عشرة والربع ظهرا وحتى الثانية إلا الربع الجلسة الأولى، وتديرها الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، ويشارك فيها، الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق بورقة بحثية بعنوان "رؤية شفيق غبريال في تكوين مصر"، وأيضا الأستاذ الدكتور خلف الميريبورقة بحثية بعنوان "مفهوم الهوية في الدساتير المصرية"، والأستاذة الدكتورة هالة خلف بورقة بحثية بعنوان "مصر الفرعونية".



وبعد الاستراحة القصيرة التي تستمر لمدة ربع الساعة، تبدأ الجلسة الثانية في تمام الثانية ظهرا، ويديرها الأستاذ الدكتور علي بركات، ويشارك فيها، الكاتب الأستاذ أحمد جمال بورقة بحثية بعنوان "التراكم التاريخي والهوية المصرية"، وأيضا الأستاذ الدكتور أحمد زايد بورقة بحثية بعنوان "الهوية بين الوحدة والتعدد"، وأيضا الأستاذ الدكتور جمال شقرة بورقة بحثية بعنوان "ما الذي جرى للشخصية المصرية".