الأربعاء.. "نظرة عامة على زارعى القوقعة" بجامعة طنطا

ينظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية طب طنطا، برئاسة الدكتور محمد ناصر الشيخ، يوم الأربعاء القادم، المؤتمر السنوي الثاني لوحدة أمراض التخاطب بقسم الأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة طنطا تحت عنوان "نظرة عامة على زارعي القوقعة" للأطباء والاختصاصيين والأسر.



يُقام المؤتمر على مدار يومين بقاعة ابن سينا بالكلية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور عمرو محمد موسى زعير، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة طنطا.



وفى سياق آخر، نظمت كلية الصيدلة بجامعة طنطا، بالتنسيق مع مجمع إعلام طنطا، ندوة تثقيفية، أمس الأحد، بعنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر 2030"، وذلك بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.