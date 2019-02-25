اليوم.. جامعة طنطا تنظم ورشة عمل بعنوان "التحليل البيئى"

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن تنظيم وحدة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم أبو عنبر مدير الوحدة، ورشة عمل بعنوان "التحليل البيئي Swot Analysis" اليوم الإثنين، وتقام ورشة العمل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمبنى التطوير بالمجمع الطبي بطنطا.



ومن جانب آخر، وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، على منح ترقية وتعيين 31 عضوًا بهيئة التدريس بجامعة طنطا، وكذلك الموافقة على منح 40 درجة دكتوراه و72 درجة ماجستير، و89 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.