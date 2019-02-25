26 مارس.. "فلسطين فى الذاكرة" أمسية ثقافية بقصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز أمسية ثقافية بعنوان "فلسطين في الذاكرة"، وذلك يوم الأربعاء 26 مارس في تمام السادسة مساءً.



يتضمن برنامج الأمسية عدد من الفعاليات على النحو التالي، تقديم أ.د دليلة الكرداني "مقرر لجنة العمارة"، وتدير الأمسية: د. شيماء عاشور، أما المتحدثون فهم:

- الكاتبة الفلسطينية د. فيحاء عبد الهادي: "الذاكرة الشفهية والرواية الفلسطينية"

فاصل: فيلم وثائقي قصير، عن روايات وشهادات شفوية للمهجرين الفلسطينيين

- د. عالية سامح عكاشة: "محو ذاكرة المعمار"

- م. حمدي سطوحي: "استحضار ذاكرة المعمار (التراث المعماري والآثار)"

- مناقشة محدودة، وتعقيبات المتحدثين

- فقرة ختامية: كورال عباد الشمس، كورال اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة.



وأيضا تتضمن الأمسية افتتاح معرض بعنوان: "قول يا طير"، والذي يتضمن تفاصيل تجربة التهجير مستهدفة الشباب الذين لم يعايشوا هذه الفترة أو يعرفوها حتى تبقى حية في الذاكرة، وذلك عبر استخدام وسائط فنية متعددة بعرض المواد المرئية والمسموعة والقطع التراثية التي جمعت من فلسطينيات مهجّرات.



بالإضافة إلى توقيع كتابي: "ذاكرة حية" و"مرآة الذاكرة"، من إصدارات مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث وبضمان شهادات شفوية وصورًا للمهجرين الفلسطينيين ومقتنياتهم، وسردا لقصص المهحجرين وحياتهم قبل النكبة وأثنائها وبعدها.