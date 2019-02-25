ترامب يؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الإثنين، أنه سيؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار.



وقال "ترامب"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في المفاوضات حول التجارة مع الصين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات، والعملات، والعديد من القضايا الأخرى … نتيجة لهذه المفاوضات المثمرة سأقوم بتأجيل الزيادة على الرسوم التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ أول مارس".





